Mainz (ots) -
Woche 36/26
Mittwoch, 02.09.
Bitte Programmänderung beachten:
9.45 Traumorte - Alentejo
Frankreich 2025
Island von oben - entfällt!!!
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6336125
Woche 36/26
Mittwoch, 02.09.
Bitte Programmänderung beachten:
9.45 Traumorte - Alentejo
Frankreich 2025
Island von oben - entfällt!!!
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6336125
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