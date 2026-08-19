CareDx - CDNA: Boom bei Transplantationsdiagnostik!

Unsicherheitsfaktor Medicare!

Mehrere Kursprünge bei CareDX-Aktie (CDNA). Übernahme des Onkologie-Spezialisten Naveris vereinbart!

CareDX (CDNA) - US14167L1035

Rückblick: Im vergangenen Halbjahr von rund 17 USD auf zuletzt 46.18 USD hochgeschossen und damit mehr als verdoppelt hat sich die CareDx-Aktie. Mehrere deutliche Gap Ups, insbesondere im Juli und Anfang August, unterstreichen die hohe Dynamik, wobei der Kurs zunächst eng am 20er-EMA und später deutlich oberhalb des 50er-EMA nach oben lief. Nach dem jüngsten Kurssprung konsolidiert CDNA nun knapp unterhalb von 48 USD und bildet mit dem Rücksetzer in Richtung 44 USD das im Chart markierte Pullback-Setup.

CareDx-Aktie: Chart vom 18.08.2026, Kürzel: CDNA Kurs: 46.18 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Pullback könnte als Sprungbrett für einen erneuten Bounce dienen. Kurse über der gestrigen Kerze würden das bullische Setup bestätigen und könnte angesichts der vorherigen Dynamik eine schnelle Bewegung in Richtung 55 bis 60 USD auslösen. Besonders konstruktiv wäre dabei, wenn der 20er-EMA weiter ansteigt und der Kurs bei zunehmendem Volumen oberhalb der bisherigen Widerstandszone schließt.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt CDNA dagegen nachhaltig unter die Unterstützung bei rund 44 USD, wäre der aktuelle Pullback nicht mehr als gesunde Konsolidierung, sondern als beginnende Trendkorrektur zu werten. Ein Bruch des 20er-EMA würde das kurzfristige Momentum weiter schwächen, während darunter insbesondere der Bereich um 40 USD und später der 50er-EMA als mögliche Auffangzonen in den Blick rücken. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb von 44 USD setzen, da ein nachhaltiger Bruch dieser Marke das dargestellte Pullback-Setup negieren würde.

Meinung

CareDx ist auf Präzisionsdiagnostik spezialisiert und bietet vor allem molekulare Tests zur Überwachung von Organtransplantationen an, darunter AlloSure und AlloMap für Nieren-, Herz- und Lungentransplantationen. Zum Portfolio gehören außerdem digitale Gesundheitslösungen, Patientenservices und Labordiagnostik für Transplantationen, Zelltherapie und inzwischen auch die spezialisierte Onkologie. Im zweiten Quartal 2026 steigerte CareDx den Umsatz um 52 Prozent auf 131.95 Millionen USD und erzielte einen Nettogewinn von 110.64 Millionen USD, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust angefallen war. Besonders dynamisch entwickelten sich die Testdienstleistungen mit einem Umsatzplus von 61 Prozent auf 100 Millionen USD, während das Testvolumen um 17 Prozent auf rund 58.000 Untersuchungen zunahm. Für 2026 erwartet CareDx inzwischen einen Umsatz von 490 bis 500 Millionen USD sowie ein bereinigtes EBITDA von 66 bis 78 Millionen USD. Rückenwind kommt vom starken Wachstum der Transplantationsdiagnostik, gleichzeitig bleibt die Erstattung durch Medicare ein wesentliches Risiko: Neue Vorgaben legen ab Ende August 2026 Häufigkeitsgrenzen für wichtige Tests fest, was das langfristig erzielbare Testvolumen begrenzen könnte. Auch strategisch richtet sich CareDx stärker auf margenstarke Kerngeschäfte aus: Das kalifornische Unternehmen hat sein Lab-Products-Geschäft für 170 Millionen USD veräußert und die Übernahme des Onkologie-Spezialisten Naveris vereinbart. Insgesamt präsentiert sich CareDx damit als wachstumsstarkes Diagnostikunternehmen mit deutlich verbesserter Profitabilität, wobei die weitere Entwicklung der Medicare-Erstattungen der entscheidende Unsicherheitsfaktor bleibt.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 2.4 Milliarden USD

Meine Meinung zu CareDx

Quellennachweis: https://simplywall.st/de/stocks/us/pharmaceuticals-biotech/nasdaq-cdna/caredx/news/aendern-der-gewinnsprung-bei-caredx-und-der-positivere-ausbl

Veröffentlichungsdatum: 19.08.2026

Autor: Thomas Canali

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