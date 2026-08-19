Linz (www.anleihencheck.de) - Im Frühjahr 2026 senkte die polnische Nationalbank den Leitzins zuletzt von 4,00% auf 3,75%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der nachlassende Inflationsdruck habe diesen Schritt ermöglicht. Seitdem befinde sich die Notenbank in einer abwartenden Haltung. Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten, hohe Energiepreise sowie mögliche Preissteigerungen bei Lebensmitteln infolge drohender Ernteausfälle könnten den Inflationsdruck jedoch wieder erhöhen. Die Kerninflation sei zuletzt auf 3,1% gestiegen. Am Devisenmarkt wachse daher die Sorge, dass die Notenbank zu lange an ihrer abwartenden Haltung festhaltet und nicht rechtzeitig auf steigende Preise reagiere. Entsprechend schwächer werde der Zloty (PLN) derzeit gehandelt. Das Währungspaar EUR/PLN habe in den vergangenen Wochen bereits von Kursen unter 4,2500 auf aktuell rund 4,3200 korrigiert. Kurse von 4,3500 im EUR/PLN würden damit wieder erreichbar erscheinen. Limitorders seien ein geeignetes Instrument, um mögliche kurzfristige Kursspitzen gezielt zu nutzen. (19.08.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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