Dieser unscheinbare Schaufelverkäufer für die KI-Infrastruktur hat Anlegern dreistellige Gewinne beschert - und steht dennoch weit weniger im Rampenlicht als die großen Chipkonzerne. Dabei liefert das dynamische Tech-Unternehmen eine Schlüsseltechnologie für moderne KI-Rechenzentren. Welchen bislang kaum bekannten Highflyer das TSI-USA-System frühzeitig aufgespürt hat, erfahren Sie hier.Astera Labs entwickelt Halbleiter- und Softwarelösungen für die Datenverbindungen in Cloud-Rechenzentren und KI-Systemen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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