Nach zwei Verlustwochen in Folge hat die Xiaomi-Aktie am Mittwoch wieder Gas gegeben. Der Konzern konnte mit seinen Quartalszahlen überzeugen, was im heimischen Handel für einen Kurssprung von sechs Prozent sorgte. Positiv überrascht hat dabei vor allem das Smartphone-Geschäft.Xiaomi hat im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz von umgerechnet 16,0 Milliarden US-Dollar erzielt. Obwohl der Erlös damit im Jahresvergleich um 6,1 Prozent zurückging, konnte man die Schätzungen der Analysten leicht übertreffen.Ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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