Marcus Gerhardt, CEO von Blackrock Neurotech, über Hirnimplantate für Gesunde und den Weg zur FDA-Zulassung. 2007 ruft Florian Solzbacher an und will einen Chip ins Gehirn bringen. Marcus Gerhardt hält ihn für verrückt und sagt trotzdem zu. Heute hat Blackrock Neurotech 56 Menschen implantiert und 55.000 Patiententage an Hirndaten gesammelt - mehr als jeder Wettbewerber. Mit Sascha Roehrer geht Gerhardt durch das Utah Array, die Kalibrierung von neun Monaten auf Minuten, den Vergleich mit Neuralink und die Kehrtwende im Design: Die nächste Generation wird nicht mehr für Tetraplegiker gebaut, sondern für Gesunde. Dazu, warum die FDA bei der Materialwahl bremst, wie der ALS-Patient Casey mit fast 100 Zeichen pro Minute wieder mit seinen Kindern spricht - und warum Gerhardt inzwischen selbst über ein Implantat nachdenkt. 00:00:00 Intro 00:00:53 Der Anruf 2007: "Ich hielt ihn für verrückt" 00:03:00 2008: der schwächste Sektor der VC-Geschichte 00:04:46 Profitabel nach neun Monaten statt nach drei Jahren 00:07:29 Was ein Brain-Computer-Interface wirklich tut 00:10:37 Das Utah Array: 4x4 Millimeter, rund 100 Nadeln 00:11:59 Elf Jahre im Kopf: Langlebigkeit als Kernproblem 00:14:10 Die Kehrtwende: bauen für Gesunde, nicht nur für Patienten 00:15:46 Neun Monate oder Minuten - das Kalibrierungsproblem 00:20:22 Casey, ALS: fast 100 Zeichen pro Minute 00:22:03 Neuralink, 2.000 Kanäle - und das Ziel 100.000 00:23:59 Zulassung: der Fünf-Jahres-Horizont 00:28:00 FDA, CE und warum neue Materialien ausgebremst werden 00:30:54 KI im Labor und ein Foundation Model fürs Gehirn 00:33:23 Matrix-Frage: Sprachen herunterladen? 00:35:28 Diagnostik und personalisierte Medizin 00:36:44 Die Operation heute: Kraniotomie, mehrere Stunden 00:38:40 Privacy: Kontrolle über die eigenen Hirndaten 00:39:45 Salt Lake City, gut 100 Mitarbeiter, Europa 00:42:00 Tether als Investor 00:43:21 Wettbewerb und Kooperation zugleich 00:46:17 Die BCI-Pioniere: Ian, Nathan, Casey, Michi 00:49:49 Marktgröße: bis zu drei Milliarden Menschen 00:52:26 Die wildeste Prognose für 20 Jahre 00:54:56 Gegenfrage an den Host 00:57:28 Das Gehirn der Fruchtfliege im Rechner Gast: Marcus Gerhardt ist CEO und Mitgründer von Blackrock Neurotech in Salt Lake City. Er studierte in St Andrews und Oxford, gründete 1999 die E-Commerce-Plattform Mondus mit, beriet danach über BBI Technologieunternehmen zu Finanzierung und Wachstum und war 2003 an einem der führenden Frontier-Market-Asset-Manager im Nahen Osten beteiligt. Seit 2008 baut er gemeinsam mit Florian Solzbacher an der Schnittstelle zwischen Gehirn und Maschine. Linkedin: https://www.linkedin.com/in/marcus-gerhardt-1583524/ Website: https://blackrockneurotech.com/ deeptech INSIGHTS: deeptech INSIGHTS ist eine Long-Form-Interviewserie für Menschen, die Frontier-Technologie und die Zukunft beruflich denken. Host Sascha Roehrer spricht mit Executives, Investoren, Forschern und Vordenkern, die die Zukunft gestalten. Produziert von der Börsenmedien AG, Deutschlands führendem Finanzmedienhaus (DER AKTIONÄR, BÖRSE ONLINE, €uro, €uro am Sonntag). Youtube English: https://www.youtube.com/playlist?list=PLGwe6Ab4ZdSc Youtube German: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYvuwOqohiSw Spotify English: https://open.spotify.com/show/033ONjPa8CuRZwJ0wZyWPz?si=c6fe9d33623e4418 Spotify German: https://open.spotify.com/show/033ONlTEHwbLHanLrQ6SeC?si=738da62560ed4cd7 Gastvorschläge & Feedback: team@deeptech-report.de Hinweis: Die deutsche Fassung dieser Folge nutzt eine KI-Synchronisation. (Art. 50 EU AI Act, Verordnung (EU) 2024/1689). Diese Folge dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung oder Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar.