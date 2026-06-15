Jahrzehntelang investierten Unternehmen Milliarden in den Aufbau ihrer Marken. Doch im Zeitalter des Agentic Commerce könnte diese Strategie wertlos werden. Der E-Commerce-Experte und Buchautor Stefan Wenzel erklärt, warum KI-Agenten nicht nach Logos fragen und wie Online-Händler ihre Daten richtig aufbereiten. t3n: Viele Akteure im Online-Handel träumen von Agentic Commerce: Künftig sollen KI-Agenten für uns einkaufen. Geht das in der Praxis schon? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n