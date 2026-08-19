DAX Prognose für Mittwoch, 19.08.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

DAX ist gestern Morgen bei 26.263 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Beginn des Xetra Handels konnte sich der DAX zunächst etwas erholen. Die Bullen haben den Index im Zuge dessen bis knapp über die 26.300 Punkte-Marke schieben, aber nicht festsetzen können. Die gesamte Bewegung wurde nachfolgend abverkauft. Dem DAX gelang es zwar sich am späten Vormittag zu erholen, die Bullen kamen aber nicht mehr an die 26.300 Punkte - am Nachmittag dominierte erneuter Abgabedruck das Kursgeschehen. Erst mit dem Xetra Schluss gelang die Stabilisierung. Es wurde im Handel gestern ein erneuter Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der Index moderat erholen, gab aber im weiteren Kursverlauf wieder nach. Der DAX ging bei 26.165 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Bärisches Übergewicht (60 - Wahrscheinlichkeit): Sowohl der Stundenchart als auch der 4-Stunden-Chart haben sich deutlich eingetrübt. Der DAX notiert unter Schlüsselmarken wie der SMA20 und SMA50, was den Verkaufsdruck aufrechterhält.

Sowohl der Stundenchart als auch der 4-Stunden-Chart haben sich deutlich eingetrübt. Der DAX notiert unter Schlüsselmarken wie der SMA20 und SMA50, was den Verkaufsdruck aufrechterhält. Kritische Handelszonen: Auf der Oberseite (Resist): Der Bereich um 26.170 Punkte (SMA20) gilt als unmittelbarer Widerstand. Ein dynamischer Befreiungsschlag gelingt erst über dem Cluster bei 26.326-26.356 Punkten . Auf der Unterseite (Support): Fällt der DAX unter das vorbörsliche Tief bei 26.126 - 26.111 Punkten , drohen weitere Rutsche in Richtung 25.950-25.935 Punkte oder tiefer bis 25.854 Punkte .

Erwartete Tages-Range: Die Handelsspanne wird heute zwischen 26.193 - 26.258 Punkten auf der Oberseite und 25.985 - 25.852 Punkten auf der Unterseite erwartet.

Der deutsche Leitindex zeigt sich zur Mitte der Handelswoche weiter unter Druck. In dieser DAX Prognose beleuchten wir die Lage bei DAX Aktuell, analysieren den Vortag sowie die wichtigsten Marken aus dem Stunden- und 4-Stunden-Chart für den heutigen Handelstag.

DAX Aktuell: Rückblick auf den Vortag (18.08.2026)

Der DAX startete gestern Morgen bei 26.263 Punkten in den vorbörslichen Handel. Zwar gelang mit Eröffnung des Xetra-Handels eine erste Erholungsbewegung knapp über die Marke von 26.300 Punkten, doch die Bullen konnten dieses Niveau nicht halten. Die Kursgewinne wurden rasch wieder abverkauft.

Xetra-Schluss: 26.128 Punkte (Vortag: 26.339 Punkte)

26.128 Punkte (Vortag: 26.339 Punkte) Tagesschluss: 26.165 Punkte (Vortag: 26.326 Punkte)

26.165 Punkte (Vortag: 26.326 Punkte) Tages-Range: 188 Punkte (Tagestief: 26.113 Punkte - Tageshoch: 26.359 Punkte)

188 Punkte (Tagestief: 26.113 Punkte - Tageshoch: 26.359 Punkte) Marktbreite: 22 Pluswerte vs. 18 Minuswerte per Xetra-Schluss.

22 Pluswerte vs. 18 Minuswerte per Xetra-Schluss. Top-Performer: Bayer (+2,09 - SAP (+1,61 - Münchener Rück (+1,61 %)

Bayer (+2,09 - SAP (+1,61 - Münchener Rück (+1,61 %) Flop-Performer: Infineon (-6,96 - Siemens Energy (-4,64 - Heidelberg Materials (-3,28 %)

DAX Datenvergleich (17.08. vs. 18.08.)

Kennzahl 17.08.2026 18.08.2026 Entwicklung Tageshoch (TH) 26.529 26.321 (Ist: 26.359) ?? Niedriger Tagestief (TT) 26.311 26.133 (Ist: 26.113) ?? Niedriger Xetra-Schluss 26.339 26.128 ?? Niedriger Tagesschluss 26.326 26.165 ?? Niedriger Range 218 Pkt. 188 Pkt. -

DAX Chartcheck: Technische Analyse

1h-Chart: Bärisches Chartbild dominiert...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.