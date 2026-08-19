Düsseldorf (ots) -Gemeinsame Pressemeldung der Apothekerverbände und Apothekerkammern in NRW.Nordrhein-Westfalen feiert am 23. August 2026 sein 80-jähriges Bestehen. Seit der Gründung des Landes im Jahr 1946 haben die Menschen in Nordrhein-Westfalen tiefgreifende Veränderungen in Gesellschaft, Wirtschaft und im Gesundheitswesen erlebt. Eine feste Konstante dabei war und ist die wohnortnahe Arzneimittel- und Gesundheitsversorgung durch die Apotheken vor Ort.Apothekerinnen und Apotheker sind verlässliche Ansprechpartner für die Menschen in Nordrhein-Westfalen. Ob bei der Versorgung mit dringend benötigten Arzneimitteln, bei Fragen zur richtigen Anwendung, bei der Prävention oder als niedrigschwellige erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Beschwerden: Die Apotheke vor Ort ist ein fester Bestandteil des täglichen Lebens."Die Geschichte Nordrhein-Westfalens ist auch eine Geschichte von Menschen, die Verantwortung für ihre Gemeinschaft übernehmen. Dazu gehören die Apothekerinnen und Apotheker, die seit Generationen für eine sichere und wohnortnahe Arzneimittelversorgung stehen. Sie haben gerade auch in Krisenzeiten wie der Nachkriegszeit und zuletzt der Coronapandemie rund um die Uhr für eine sichere Arzneimittel- und Gesundheitsversorgung gesorgt ", erklären die Apothekerverbände und -kammern in NRW. "Gerade auch jetzt in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten, klimatischer Herausforderungen und des demografischen Wandels sind starke Apotheken vor Ort als Säulen der Daseinsvorsorge der Menschen in unserem Land unverzichtbar. Damit leisten Apotheken auch einen Beitrag zur Stabilisierung unserer Demokratie."Niedrigschwelligster Zugang zum GesundheitswesenDie große Bedeutung der Apotheken vor Ort für die Gesundheitsversorgung wird auch von der Landespolitik immer wieder betont. Ministerpräsident Hendrik Wüst bezeichnete die rund 3.500 Apotheken in Nordrhein-Westfalen anlässlich eines Besuches einer Apotheke in Coesfeld in 2025 als unverzichtbaren Teil der täglichen Gesundheitsversorgung und hob ihre Rolle als kompetente und vertrauensvolle Anlaufstellen für die Menschen im Land hervor. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat die besondere Bedeutung der Vor-Ort-Apotheken mehrfach unterstrichen. Er bezeichnete Apotheken "als niedrigschwelligsten Zugang zum Gesundheitswesen" und sprach sich für ihre Stärkung aus.80 Jahre Nordrhein-Westfalen sind deshalb auch Anlass, nach vorne zu blicken: Die Apotheken vor Ort wollen und werden ihren Beitrag dazu leisten, dass die Gesundheitsversorgung auch in Zukunft verlässlich und wohnortnah bei den Menschen in Städten und auf dem Land bleibt. Neue pharmazeutische Dienstleistungen, Präventionsangebote wie zusätzliche Schutzimpfungen und digitale Möglichkeiten können dabei sinnvoll mit der persönlichen Beratung verbunden werden."Zum 80. Geburtstag Nordrhein-Westfalens gratulieren wir dem Land und seinen Bürgerinnen und Bürgern sehr herzlich. Wir verbinden diesen Glückwunsch mit einem klaren Versprechen: Die Apotheken vor Ort stehen auch künftig an der Seite der Landesregierung und nah an den alltäglichen Sorgen und den gesundheitlichen Bedürfnissen der Menschen in unserem Land", so die Apothekerverbände und -kammern in NRW.Hintergrund: Nordrhein-Westfalen wurde am 23. August 1946 durch die Verordnung Nr. 46 der britischen Militärregierung gegründet. Der 23. August gilt als offizieller Landesgeburtstag.Pressekontakt:Jens A. KrömerLeiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitApothekerkammer NordrheinPoststr. 440213 DüsseldorfTel. 0211 8388-119https://www.aknr.de/presseOriginal-Content von: Apothekerkammer Nordrhein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15266/6336142