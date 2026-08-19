Wien/München (ots) -Die Trenkwalder Group AG beruft Björn Elting zum Chief Technology Officer (CTO). Der bisherige Managing Director von BCG Platinion übernimmt die Gesamtverantwortung für die Technologie-Agenda der Unternehmensgruppe. Im Zentrum seiner Aufgaben stehen die großangelegte Weiterentwicklung KI-basierter Lösungen sowie der Ausbau der datengetriebenen, europaweiten Workforce-Plattform, mit der Trenkwalder Talente und Unternehmen zusammenbringt."Björn Elting verbindet umfassende Technologie- und Transformationserfahrung mit der Fähigkeit, Veränderungen in komplexen Organisationen umzusetzen. Genau diese Kombination brauchen wir, um KI als Wachstumstreiber in unseren Kernprozessen zu verankern und unsere europaweite Plattformstrategie zu beschleunigen. Damit tragen wir unserem Anspruch Rechnung, KI-Vorreiter der Branche zu sein", sagt Mark Pollok, CEO der Trenkwalder Group AG."Ein Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase technologisch neu aufzubauen und damit die Zukunft der Arbeit in Europa mitzuprägen - diese Chance gibt es selten. Mich reizt besonders, wie konsequent Trenkwalder bestehende Prozesse aus einer AI-First-Perspektive neu denkt. Denn die HR-Service-Branche wird in den kommenden Jahren eine besondere Dynamik erleben, und die Innovationsgeschwindigkeit wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil", sagt Björn Elting, neuer CTO der Trenkwalder Group AG.KI bei Trenkwalder bereits in Kernprozessen - Elting skaliert sie europaweitBjörn Elting kommt von BCG Platinion, dem Technologieberatungsarm der Boston Consulting Group, wo er 14 Jahre tätig war, zuletzt als Managing Director und Head of Tech & Digital Advantage in Insurance für Europa, den Nahen Osten, Südamerika und Afrika. In dieser Rolle verantwortete er Geschäfts- und Technologietransformationen für einige der größten Versicherer dieser Märkte.In der neu geschaffenen Position treibt Elting den Ausbau einer AI-First-Technologielandschaft voran. Künstliche Intelligenz unterstützt bereits zentrale Abläufe von der Vorqualifikation und dem Matching von Talenten bis zur Kommunikation mit Kunden. Auf Basis der paneuropäischen Datenbank mit mehr als einer Million Talenten soll die grenzüberschreitende Workforce-Vermittlung deutlich skalierbarer werden.Ein Pressefoto von Björn Elting steht hier zum Download bereit: https://ots.de/AqyfANÜber die Trenkwalder Group AG - "Let Europe Work"Die Trenkwalder Group ist ein europäischer Anbieter für HR-Services, Outsourcing und technologiegestützte Workforce-Lösungen. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung, 20.000 Mitarbeitenden, 7.000 Kunden und 200 Standorten in 15 Ländern erzielt die Gruppe rund 550 Millionen Euro Umsatz. Folgend dem Leitbild "Let Europe Work" verbindet Trenkwalder Unternehmen und Talente in Europa grenzüberschreitend - unterstützt durch Künstliche Intelligenz, automatisierte Prozesse und eine Talentdatenbank mit mehr als einer Million Profilen. Ziel ist eine schnellere, präzisere und skalierbare Workforce für den europäischen Markt.Pressekontakt:presse@trenkwalder.comOriginal-Content von: Trenkwalder Group AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129912/6336144