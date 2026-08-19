Im Juni 2026 ist der Baukonzern Hochtief erstmals in den DAX aufgestiegen. Glück hat dies weder dem Unternehmen, noch seinen Aktionären gebracht. Denn just seit dem offiziellen Aufnahmetermin am 22. Juni ging es mit der Aktie um gut 18 Prozent nach unten. Aberglaube ist jedoch fehl am Platz: Der Rückgang dürfte andere Gründe haben.Hochtief ist operativ breit aufgestellt. Die Infrastrukturprojekte der Essener reichen vom Verkehrswesen über die Energieversorgung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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