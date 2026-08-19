Deutsche Rohstoff erzielte im Q2 26 eine starke operative und finanzielle Performance, wobei der Umsatz aufgrund der stark gestiegenen Rohölpreise und der erhöhten Produktion im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 53% zulegte. Selbst ohne Berücksichtigung der einmaligen Gewinne aus dem Verkauf von Almonty-Aktien stieg das EBITDA im 2. Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 76 %. Trotz des beschleunigten Investitionsprogramms sowie Dividenden- und Aktienrückkauf-zahlungen im H1 haben sich die Barmittel und kurzfristigen Wertpapiere seit Jahresbeginn fast verdoppelt und erreichten 133 Mio. EUR, gestützt durch den Verkauf von Almonty-Aktien. Mit einem Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung/EBITDA der letzten zwölf Monate) von lediglich 0,4x verfügt Deutsche Rohstoff über die Flexibilität, sein Bohrprogramm an volatile Marktbedingungen anzupassen. Mit einem EV/EBITDA-Multiple von unter 2x sind die Aktien von Deutsche Rohstoff weiterhin deutlich unterbewertet und bieten erhebliches Aufwärtspotenzial. Empfehlung: KAUFEN. Kursziel: 128,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/deutsche-rohstoff-ag
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