Es war ein Börsengang der Superlative. Zum Handelsstart an der Börse von Shanghai lag der Kurs der Unitree-Aktie um +630% über dem Ausgabepreis und das IPO war mehr als 5.000-fach überzeichnet. Warum reißen sich Anleger um die Aktien des chinesischen Roboterherstellers? Das IPO sprengt alle Rekorde Erfolgreich - erfolgreicher - Unitree. Man kann es kaum anders formulieren. Der heutige Börsengang des chinesischen Robotikunternehmens sprengte alle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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