Die SGL-Carbon-Aktie konnte den Kursanstieg im Mai auf etwa 5,50 € nicht halten und korrigierte anschließend deutlich. Am Mittwoch notiert sie aktuell bei rund 4 €. Damit stellt sich die Frage: Besitzt die Aktie nach der eingeleiteten Umstrukturierung weiteres Potenzial? Strategische Neuausrichtung eröffnet Chancen Im vergangenen Jahr leitete das Management eine umfassende Restrukturierung ein. Ziel ist es, sich von margenschwachen Aktivitäten zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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