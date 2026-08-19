Die TUI-Aktie steht nach den jüngsten Quartalszahlen weiter unter Druck und notiert aktuell bei knapp über 7 Euro. Besonders auffällig ist jedoch die Diskrepanz zu den Analysten-Kurszielen: Der aktuelle Konsens liegt je nach Datenanbieter bei etwa 9,65 bis 10,35 Euro und damit rund 37 bis 47 Prozent über dem aktuellen Kurs. Auch die jüngsten Einschätzungen fallen überwiegend konstruktiv aus. Die Deutsche Bank sieht TUI bei 10,50 Euro, die UBS bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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