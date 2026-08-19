Die Meta Platforms-Aktie sackte gestern um über -4% ab und notierte zum Handelsschluss in den USA nur noch gut 3% über ihrem 12-Monatstief. Warum läuft es nicht mehr rund an der Börse für Mark Zuckerbergs Social Media-Imperium und könnte diese Entwicklung die Meta-Aktie noch weiter in den Kurskeller ziehen? Ein Pilotprozess beginnt Meta Platforms steht mal wieder im Rampenlicht der US-Justiz. In Kalifornien hat der Prozess gegen den Social Media-Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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