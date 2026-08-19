Der Markt für Quantencomputer nimmt weiter an Fahrt auf - und die jüngsten Quartalszahlen deuten darauf hin, dass sich innerhalb der Branche erste klare Gewinner herauskristallisieren. Besonders IonQ und Quantinuum überzeugen mit starkem Wachstum, technologischen Fortschritten und einer hohen Präzision ihrer Quantenprozessoren. IonQ-Aktie IonQ hat im zweiten Quartal ein bemerkenswertes Umsatzwachstum erzielt. Die Erlöse stiegen im Jahresvergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de