Die Aktie der Nebius Group erhielt nach den Zahlen zum zweiten Quartal 2026 reichlich neuen Rückenwind. Starkes Umsatzwachstum, höhere Margen und milliardenschwere KI-Cloud-Verträge verbessern die Perspektiven, auch wenn der hohe Kapitalbedarf ein wesentliches Risiko bleibt. Die gestrige Kurskorrektur könnte nun noch einmal gute Einstiegschancen eröffnen. Die Ergebnisse zeigen, dass Nebius nicht mehr allein auf die erwartete Nachfrage nach KI-Rechenkapazität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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