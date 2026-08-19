Renk legt heute früh auf Tradegate einen deutlichen Satz nach oben hin. Die Aktie des Augsburger Antriebsspezialisten kletterte um 2,4 Prozent auf 51,20 €, während der Gesamtmarkt träge vor sich hindümpelt. JPMorgan zündet die Übernahmefantasie Der Auslöser kommt von JPMorgan. Analyst David Perry sieht Renk als attraktives Übernahmeziel für einen größeren Branchenkollegen, auch wenn er derzeit kein konkretes Angebot auf dem Tisch sieht. Sein Argument ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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