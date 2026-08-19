ACHTUNG KILL: Bitte ignorieren Sie den Text NTT-DOCOMO-BUSINESS, vom 08/06/26, mit der Überschrift NTT DOCOMO BUSINESS und Chiles staatliches Kupferunternehmen CODELCO starten Studie und Proof of Concept zur Effizienzsteigerung des Remote-Betriebs von Kupferminen mittels IOWN APN
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