EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fidelity Exchange Traded Products GmbH
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Fidelity Exchange Traded Products GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 21.08.2026
Ort: https://www.fidelity.lu/funds/fidelity-physical-bitcoin-etp
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fidelity Exchange Traded Products GmbH
|Eschersheimer Landstr. 14
|60322 Frankfurt
|Deutschland
|Internet:
|https://www.fidelity.lu/funds/fidelity-physical-bitcoin-etp
|LEI Code:
|254900WSTJE3NUS14407
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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