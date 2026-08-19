Eine aktuelle Auswertung von ImmoScout24 zeigt, wie stark Angebot und Nachfrage beim Kauf von Einfamilienhäusern regional ja nach Preisklassen auseinanderdriften. So gibt es etwa im Umland und in kreisfreien Städten eine Angebotslücke bei Häusern zwischen 250.000 und 500.000 Euro. Die Experten von ImmoScout24 haben beleuchtet, wie sich Angebot und Nachfrage beim Kauf von Einfamilienhäusern regional auf verschiedene Preisklassen verteilen. So ist das Angebot in einer Preisklasse oft größer als die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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