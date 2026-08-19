Die Heidelberger-Druckmaschinen-Aktie steht am Mittwoch deutlich unter Druck. Das Papier verliert aktuell rund 4 Prozent und notiert bei 1,36 Euro. Bereits am Vortag hatte die Aktie nachgegeben. Damit setzt sich die kurzfristige Schwäche fort - gleichzeitig bleibt die längerfristige Entwicklung für Anleger durchaus interessant.Aktie rutscht weiter ab Auf Wochensicht hat die Aktie inzwischen deutlich nachgegeben. Auch auf Jahressicht steht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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