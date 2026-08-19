HomeToGo mit deutlich höherem Halbjahresumsatz 2026 - müsste doch für einen Kurssprung reichen? Glaubt man den Analysten hat die Aktie definitv Verdopplungspotential. Nur bisher macht der Aktienkurs einfach keinen Spass. Wird sich das nun ändern? Die HomeToGo SE hat ihre Finanzzahlen für das erste Halbjahr 2026 vorgelegt. Und "Europas Ferienhausgruppe" erzielte dabei ein Umsatzplus bei den IFRS-Umsatzerlösen und verbesserte die operative Profitabilität. Die Aktie des Unternehmens notiert aktuell bei rund 0,96 Euro, nachdem sie im 52-Wochen-Hoch bei 1,94 Euro lag und ihr Tief dieses Jahr bei 0,87 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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