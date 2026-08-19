Köln/Frankfurt (ots) -Slow Travel und Solo-Reisen prägen zunehmend das Reiseverhalten in Europa. Das zeigt der dritte Teil des European Travel Trend Reports der DERTOUR Group, der untersucht, wie Menschen heute reisen möchten. Grundlage sind eine Befragung von 8.000 Menschen in 13 europäischen Märkten, Buchungsdaten aus 16 europäischen Quellmärkten der DERTOUR Group sowie Experten-Insights. "Reisen bedeutet seit jeher, Neues zu entdecken. Heute jedoch legen Reisende mehr Wert denn je auf Erlebnisse, die ihnen etwas bedeuten und die in Erinnerung bleiben. Ob Slow Travel, Digital-Detox-Auszeiten oder Solo-Reisen: Europäische Reisende entdecken neue Arten des Reisens, die ihren individuellen Bedürfnissen und Interessen entsprechen",sagt Christoph Debus, CEO der DERTOUR Group.Slow Travel: Jenseits der Bucket-ListBesonders gefragt sind in diesem Jahr erholungsorientierte Urlaube und Slow Travel-Angebote: Mehr als die Hälfte der europäischen Reisenden (53,2 %) interessiert sich für die bewusst langsamere Form des Reisens. So geben fast 64 % an, im Urlaub bewusst entschleunigen zu wollen; unter den deutschen Befragten liegt der Wert sogar bei fast 68 %. Über 58 % der europäischen Reisenden bevorzugen wenige prägende Erlebnisse statt vieler kleiner Aktivitäten, mehr als 55 % möchten die Menschen vor Ort, Natur und Kultur intensiver kennenlernen.Die neue Lust an der Langsamkeit: Mehr Zeit, weniger StressUnter den Slow Travel-Befürwortern schätzen fast 59 % die langsamere Art des Reisens, weil sie ihr Reiseziel dadurch intensiver erleben können. In den deutschsprachigen Ländern zeigt sich diese Motivation am deutlichsten in Österreich, wo sich über 67 % der Befragten mehr Zeit am Urlaubsort wünschen - neben Norwegen der höchste Wert im europäischen Vergleich. Daneben verbindet etwa die Hälfte der europäischen Reisenden (52 %) langsameres Reisen mit persönlichem Wohlbefinden und weniger Stress. Fast 23 % geben an, dass Slow Travel intensivere Begegnungen mit Menschen vor Ort und lokalen Kulturen ermöglicht. "Viele Menschen möchten weiterhin neue Reiseziele entdecken. Gleichzeitig wächst der Wunsch, sich Zeit zu nehmen, einen Ort wirklich kennenzulernen, anstatt möglichst viel auf einmal sehen zu wollen", erklärt Debus.Der Kostenfaktor: Wenn langsam auch sparsam istAuch finanzielle Aspekte spielen beim Slow Travel-Trend durchaus eine Rolle: Rund 23 % der europäischen Reisenden sehen darin eine Möglichkeit, die Urlaubskasse zu schonen. Bei deutschen Reisenden zwischen 45 und 55 Jahren liegt dieser Wert bei knapp 28 % und damit rund sieben Prozentpunkte über dem europäischen Durchschnitt dieser Altersgruppe.Slow Glamour Hotels und "Go with the Flow"- RundreisenViele Reisende in Europa verabschieden sich damit vom Anspruch, im Urlaub möglichst viel erleben zu müssen. JOMO - "Joy of Missing Out" - steht für diese neue Gelassenheit: Statt Reiseziele abzuhaken, wählt der JOMO-Reisende wenige, dafür bedeutsame Erlebnisse und nimmt sich bewusst Zeit für das, was bleibt. Diesen Trend greifen erste Angebote bereits auf: Die neuen "Go with the Flow"-Rundreisen von Meiers Weltreisen verbinden organisierte Abläufe mit individueller Freiheit; das "Slow Glamour"-Konzept der Hotelmarke ananea setzt auf bewusste, entschleunigte Reiseerlebnisse.Digitale Auszeiten: Millennials wollen im Urlaub abschaltenDigitale Auszeiten gehören für viele zum bewussteren Reisen: Fast die Hälfte der europäischen Reisenden (48,9 %) betrachtet Urlaub voll und ganz oder eher als Gelegenheit, Abstand von sozialen Medien und digitaler Ablenkung zu gewinnen. Besonders ausgeprägt ist dieser Wunsch bei den Millennials: Mehr als die Hälfte der 25- bis 44-Jährigen in Europa sieht Reisen als Chance für eine digitale Auszeit. In Deutschland gilt dies vor allem für die 35- bis 44-Jährigen mit über 53 %. "Reisen bietet vielen Menschen etwas, das im Alltag oft schwer zu finden ist: ungestörte Zeit. Sich für eine Weile von Bildschirmen, Terminen und Routinen zu lösen, gehört für viele inzwischen fest zum Urlaub dazu", sagt Debus.Solo-Reisen auf dem Vormarsch: längst nicht nur für SinglesNeben der Verbindung zu Orten, der Natur und lokalen Kulturen suchen viele Menschen auf Reisen zunehmend auch die Rückbesinnung auf sich selbst. So wird Alleinreisen ein immer relevanterer Teil des europäischen Reiseverhaltens. Während Familienurlaub mit fast 66 % die beliebteste Reiseform bleibt, halten es fast 30 % der europäischen Reisenden für sehr wahrscheinlich oder wahrscheinlich, innerhalb der nächsten zwölf Monate allein zu verreisen. Unter Singles liegt der Wert bei fast 38 %. Auch in festen Partnerschaften zieht etwa jede vierte Person eine Solo-Reise in Betracht.Deutsche führen Trend zum Alleinreisen anBesonders stark ausgeprägt ist das Interesse an Solo-Reisen in Deutschland. Mit über 36 % führt Deutschland die europäische Rangliste an, gefolgt von Schweden (35 %), Frankreich (32,2 %), Großbritannien (29,8 %) und Polen (28,9 %). "Solo-Reisen etablieren sich zunehmend als fester Bestandteil der europäischen Reiselandschaft. Besonders interessant ist dabei, dass dieser Trend Menschen unterschiedlicher Generationen, Lebensstile und Reisevorlieben verbindet. Für viele bedeutet Alleinreisen vor allem Freiheit, Flexibilität und die Möglichkeit, den Urlaub nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten", so Debus.Raum für mich: Passende Hotelzimmer für Solo-Reisende wichtigMit der wachsenden Bedeutung des Alleinreisens steigen auch die Erwartungen der Reisenden. Die Wünsche reichen von passenden Zimmerangeboten über gemeinschaftliche Erlebnisse bis hin zu kuratierten Angeboten und zusätzlicher Sicherheit. Besonders gefragt sind echte Einzelzimmer ohne Zuschlag: Über 38 % der europäischen Befragten, die innerhalb der nächsten zwölf Monate allein verreisen möchten, wünschen sich entsprechende Angebote.Gemeinschaftsangebote und Sicherheit sind relevantNeben passenden Zimmerangeboten wünschen sich europäische Solo-Reisende vor allem Gemeinschaft und Austausch: Fast 28 % wünschen sich, mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein. Über 22 % schätzen Gelegenheiten für Begegnungen mit Gleichgesinnten und rund 27 % legen Wert auf personalisierte Angebote und kuratierte Erlebnisse. Zudem wünschen sich mehr als 25 % eine feste Ansprechperson für Notfälle, knapp 22 % zusätzliche Sicherheitsangebote. Solo-Reisende verbinden damit Unabhängigkeit mit dem Wunsch nach Sicherheit und Gemeinschaft.DERTOUR-Veranstalter bauen Solo-Reisen-Angebot ausDie DERTOUR-Veranstalter reagieren darauf mit einem wachsenden Angebot für Alleinreisende - von Rund- und Erlebnisreisen, die speziell auf die Bedürfnisse von Solo-Reisenden zugeschnitten und exklusiv für diese Zielgruppe buchbar sind bis hin zu solo-freundlichen Rundreisen mit reduzierten Einzelzimmerzuschlägen oder der Möglichkeit, ein Doppelzimmer zu teilen. "Gemeinsame Mahlzeiten, interaktive Programmpunkte und kleine Reisegruppen fördern den Austausch mit anderen Teilnehmenden und schaffen zugleich Raum für besondere Erlebnisse, die lange in Erinnerung bleiben", erklärt Sven Schikarsky, Geschäftsführer Produkt DERTOUR Deutschland. Auch auf ausgewählten Kreuzfahrten stehen spezielle Angebote für Alleinreisende zur Verfügung.Die ausführlichen Studienergebnisse stehen hier (https://www.dertour-group.com/wp-content/uploads/2026/08/DERTOUR-Group_European-Travel-Trend-Report_No3_2026_DE.pdf)zum Download bereit.Bildmaterial unter: Travel Trend Report Teil 3 (https://bildarchiv.dertour.com/collections/814731440/media/1019066891)In unserer Bilddatenbank (https://bildarchiv.dertour.com/overview)finden Sie dieses und Motive zu anderen Themen zum Download. Bitte beachten Sie die dortigen Hinweise zur Nutzung.BU: Solo-Reisen sind längst nicht nur für Singles interessant und etablieren sich europaweit als fester Bestandteil des Reiseverhaltens, wie der dritte Teil des European Travel Trend Reports der DERTOUR Group zeigt.Hintergrund:Die DERTOUR Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DERTOUR Group gehören rund 200 Unternehmen. Sie beschäftigt über 16.500 Mitarbeitende weltweit. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DERTOUR Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, rund 1.850 Reisebüros (u. a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), Hotelmarken wie Sentido, Aldiana und ananea sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Auch vor Ort ist die DERTOUR Group für ihre Gäste aktiv: Mit 71 Büros ist das konzerneigene Agenturnetzwerk in 31 Reiseländern präsent. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zielgebietsagenturen betreuen die Gäste der DERTOUR Group von der Ankunft bis zum Abflug am Urlaubsort. Weitere Informationen finden Sie auf www.dertour-group.com.Pressekontakt:Unternehmenskommunikationt: +49 69 9588-8000presse@dertour.comOriginal-Content von: DERTOUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50596/6336187