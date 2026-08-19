Der Auftragsbestand ist der zentrale Anker für den Großteil des Bull Case im europäischen Verteidigungssektor, zugleich aber die am wenigsten standardisierte Kennzahl des Sektors. In unserem Sektorbericht stellen wir fünf deutsche Verteidigungswerte auf den festen Auftragsbestand um. Auf dieser Basis sind rund EUR 28 Mrd. der kombinierten Headline Zahl von EUR 122 Mrd. kein vertraglich gesicherter Umsatz, sondern Rahmenvolumina und Schätzungen für noch nicht gewonnenes Geschäft. TKMS steht dabei auf der richtigen, konservativen Seite. Die zum Ende von H1 GJ2025/26 ausgewiesenen EUR 20,6 Mrd. umfassen ausschließlich vertraglich gesichertes Geschäft, ohne Rahmenvolumina und ohne nominierte Plattformen, wodurch TKMS dennoch die daraus resultierende Umsatzdeckung von 9,5x die höchste in unserer Vergleichsgruppe ist. Würde man die großzügigste Art der Berichterstattung unter den Peers anlegen, würde TKMS's Auftragsbestand bei rund EUR 64 Mrd. stehen (30x Umsatz / +216%, mwb Schätzung). KAUFEN mit unverändertem Kursziel von EUR 140,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tkms-ag-co-kgaa
© 2026 mwb research