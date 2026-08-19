Frankfurt am Main/Fulda/Neukirchen/Melsungen/Amöneburg/Altenstadt/Kronberg/Dillenburg (ots) -Die hr-Bigband bereichert das beginnende Schuljahr mit einer Konzerttournee durch hessische Schulen: Von Dienstag, 25. August, bis Donnerstag, 3. September, ist sie zu Gast in Fulda, Neukirchen, Melsungen, Amöneburg, Altenstadt, Kronberg und Dillenburg.Kurz nach den hessischen Sommerferien geht die hr-Bigband auf Tour und spielt sieben exklusive Schulkonzerte in Hessen. Bei der Tour zeigen die Musiker des Hessischen Rundfunks, wie vielfältig Bigband-Musik heute klingen kann. Bei fünf der sieben Konzerte treten die schuleigenen Bands ebenfalls auf. "Wir sind glücklich darüber, dass so ein direkter Austausch zwischen unseren Profis und den Schülerinnen und Schülern zustande kommt", sagt Olaf Stötzler, Orchestermanager der hr-Bigband.Alle Facetten des Jazz werden gezeigtDas speziell zusammengestellte Musikprogramm der Schultour soll den Facettenreichtum des Jazz von klassisch bis aktuell zeigen. "Die Schulen können sich jedes Jahr für ein moderiertes Konzert von uns bewerben, und die Nachfrage lässt einfach nicht nach", erzählt Olaf Stötzler. "Dabei achten wir besonders darauf, in allen Landesteilen Hessens mit der hr-Bigband aufzutreten."Bitte beachten: Alle Konzerte werden exklusiv für die Schülerinnen und Schüler der beteiligten Schulen veranstaltet. Bewerbungen von Schulen und Fragen zu den Schulkonzerten beantwortet Phia-Charlotte Jensen unter: education.bigband@hr.de.Alle Schultour-Konzerte der hr-Bigband 2026:- Dienstag, 25. August, 11.40 Uhr: Freiherr-vom-Stein-Schule, Domänenweg 2, 36037 Fulda- Mittwoch, 26. August, 11.30 Uhr: Steinwaldschule, Reißmannweg 7, 34626 Neukirchen- Donnerstag, 27. August, 11.30 Uhr: Gesamtschule, Dreuxallee 28, 34212 Melsungen- Freitag, 28. August, 11.30 Uhr: Stiftsschule St. Johann, Rentereigasse 2, 35287 Amöneburg- Dienstag, 1. September, 11.10 Uhr: Limesschule; Konzertort: Altenstadthalle, Vogelsbergstraße 44, 63674 Altenstadt- Mittwoch, 2. September, 11.30 Uhr: Altkönigschule, Le-Lavandou-Straße 4, 61467 Kronberg- Donnerstag, 3. September, 11 Uhr: Otfried-Preußler-Schule, Am Forstdenkmal, 35683 DillenburgWeitere Informationen:www.hr-bigband.dewww.youtube.com/hrbigbandwww.facebook.com/hrbigbandPressekontakt:PressereferentinIsabel SchadTelefon: +49 (0)69 155 6823E-Mail: isabel.schad@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6336210