10 Jahre lang trat diese Aktie auf der Stelle. Jetzt wächst ein Pharmakonzern in eine neue Größenordnung hinein: Das Kerngeschäft liefert, die Kasse füllt sich und ein neuer Hoffnungsträger könnte die Wachstumsstory auf Jahre prägen. Doch ausgerechnet die Schlagzeile zum Quartalsergebnis führt in die Irre.Der ausgewiesene Milliardenverlust täuscht über die operative Stärke hinweg. Dahinter stehen vor allem einmalige Belastungen, während der Konzern kräftige Mittelzuflüsse erwirtschaftet und sein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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