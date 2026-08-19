Vonovia treibt den Verkauf nicht-strategischer Bestände voran. Der Wohnungskonzern zieht sich aus Lüneburg zurück und verkauft dort ein Paket von rund 1.000 Wohnungen an Tristan Capital Partners. Freude kommt über den Deal aber nicht auf. Im Gegenteil. Die Aktie reißt sogar eine wichtige Chartmarke.Vonovia setzt den angekündigten Bestandsumbau fort: Tristan Capital Partners hat 975 Wohnungen in Lüneburg übernommen. Der Kaufpreis soll bei 55 Millionen Euro liegen. Der Verkauf passt zur Strategie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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