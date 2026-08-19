Nach Einschätzung von SMC-Research hat sich die PRO DV AG im ersten Halbjahr trotz des noch leicht negativen Ergebnisses planmäßig entwickelt und wichtige Fortschritte erzielt. Der Analyst Adam Jakubowski hebt insbesondere hervor, dass der neue Geschäftsbereich Secure Infrastructure inzwischen positive Deckungsbeiträge erwirtschaftet. SMC-Research sieht die Aktie auf dem aktuellen Niveau weiterhin deutlich unterbewertet und bestätigt das Urteil "Buy".

Nach dem Verlustjahr 2025, in dem PRO DV erstmals seit fast zwei Jahrzehnten in die roten Zahlen gerutscht sei, sei das EBIT auch im ersten Halbjahr 2026 leicht im Minus geblieben. Während sich der Umsatz sehr deutlich, um 29 Prozent, auf 1,8 Mio. Euro erhöht habe, habe sich das EBIT von -38 Tsd. Euro auf -24 Tsd. Euro nur marginal verbessert.

Das starke Umsatzwachstum sei der letztjährigen Übernahme des Geschäftsbetriebs der NETFOX AG zu verdanken, aus dem der neue Geschäftsbereich Secure Infrastructure hervorgegangen sei. Organisch dürfte die Entwicklung demgegenüber eher stagniert haben. So berichte PRO DV auf Nachfrage von einer weiterhin nur verhaltenen Nachfrage und einer zögerlichen Projektvergabe, was sich dämpfend auf die Auslastung auswirke.

Dies dürfte neben den Integrationskosten des Bereichs Secure Infrastructure auch zu der immer noch schwachen Ergebnisentwicklung beigetragen haben. Bezüglich des Letzteren sei es inzwischen gelungen, in die Profitabilität vorzustoßen. Aktuell erwirtschafte der Bereich nach Angaben des Vorstands positive Deckungsbeiträge und sei dabei, die für seinen Aufbau erbrachten Vorleistungen zurückzugewinnen. Auf dieser Basis gehe PRO DV davon aus, bis zum dritten Quartal 2027 alle Vorleistungen im Zusammenhang mit Secure Infrastructure - Kaufpreis, Integration und Restrukturierung - wieder verdient zu haben.

Auch an den Zielen für das Gesamtjahr halte der Vorstand fest und erwarte weiterhin eine deutlich steigende Umsatzentwicklung und ein leicht positives EBIT. SMC-Research hält diese Prognose für erreichbar. Sie impliziere allerdings für das zweite Halbjahr ein Umsatzwachstum um 13 Prozent auf 3,0 Mio. Euro, das im Unterschied zum ersten Halbjahr zu einem signifikanten Teil organisch erzielt werden müsste.

Doch PRO DV wolle nicht nur im zweiten Halbjahr, sondern auch in Zukunft wachsen und habe zuletzt erste Weichenstellungen vorgenommen, um dies zu ermöglichen. Dazu gehörten unter anderem zwei öffentlich geförderte Forschungsprojekte, denen 2027 ein drittes folgen solle. Mit diesen Projekten wolle das Unternehmen die eigene Positionierung als Spezialist für moderne IT-Security weiter stärken und auf dieser Basis auch eigene, KI-gestützte und skalierbare Sicherheitsprodukte entwickeln. Parallel dazu haben Aufsichtsrat und Vorstand die Eckpunkte einer Initiative zur Ansprache potenzieller Investoren abgestimmt, mit der PRO DV die Voraussetzungen für anorganisches Wachstum schaffen wolle. Ein wichtiges Ziel dieser Initiative sei es, das Wertpotenzial des steuerlichen Verlustvortrags von 24,7 Mio. Euro zu realisieren.

SMC-Research sieht PRO DV damit auf dem richtigen Weg und erwartet, dass die Gesellschaft künftig wieder an die überzeugende Entwicklung der Jahre bis 2023 anknüpfen werde. Wegen der geringen Größe des Unternehmens, die dazu führe, dass schon einzelne Ereignisse wie verzögerte Projekte oder Mitarbeiterausfälle die Zahlen spürbar beeinflussen könnten, bleibe die Ergebnisentwicklung schwankungsanfällig, doch den grundsätzlichen Trend sehe man positiv. Auf Basis des unverändert unterstellten Wachstumsszenarios errechnet SMC-Research ein Kursziel von 4,00 Euro nach zuvor 4,80 Euro und sieht die Aktie damit weiter deutlich unterbewertet. Die Reduktion sei der Aktualisierung der Modellrahmendaten geschuldet. Da PRO DV bei einem Kurs von 2,00 Euro insgesamt nur mit 2,9 Mio. Euro bewertet werde, wovon 0,8 Mio. Euro allein durch Liquidität und Wertpapiere abgedeckt seien, erscheinen SMC-Research zugleich die Abwärtsrisiken begrenzt. Das Urteil bleibe deswegen "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.08.2026 um 11:45 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 19.08.2026 um 11:00 Uhr fertiggestellt und am 19.08.2026 um 11:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-19-SMC-Update-Pro-DV_frei.pdf

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