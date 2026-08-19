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Wultra wurde im Gartner Hype Cycle zum zweiten Jahr in Folge als einziger Sample Vendor für Post-Quanten-Authentifizierung genannt



19.08.2026 / 12:05 CET/CEST

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Diese Anerkennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Europa von der Planung im Bereich der Post-Quanten-Sicherheit zur Umsetzung übergeht und Banken unter zunehmendem Druck stehen, ihre Authentifizierungsinfrastruktur zu modernisieren. PRAG, 19. August 2026 /PRNewswire/ -- Wultra, ein europäischer Anbieter von Lösungen für Post-Quanten-Authentifizierung und digitale Identität für Finanzinstitute, wurde als einziger Sample Vendor für Post-Quanten-Authentifizierung im Gartner Hype Cycle for Digital Identity, 2026 aufgeführt. Wultra wird damit zum zweiten Mal in Folge in dieser Kategorie erwähnt. Die Vorbereitungen für den Übergang zur Post-Quanten-Ära schreiten europaweit zügig voran. Gemäß dem koordinierten Fahrplan der EU sollten die Mitgliedstaaten bis Ende 2026 mit der Umstellung beginnen, während kritische Infrastrukturen so bald wie möglich, spätestens jedoch bis Ende 2030, umgestellt werden sollten. Für Banken stellt dies eine große Herausforderung dar. Authentifizierungsinfrastrukturen bleiben oft viele Jahre im Einsatz, sodass heute eingesetzte Systeme möglicherweise auch dann noch betrieben werden, wenn Fortschritte beim Quantencomputing die Risiken für die heutige Public-Key-Kryptografie erhöhen. Gartner stellt fest: "Bis 2030 werden Fortschritte beim Quantencomputing die herkömmliche asymmetrische Kryptografie, auf der viele Authentifizierungsmethoden basieren, voraussichtlich schwächen und brechen. Dies wird die Zuverlässigkeit dieser Methoden erheblich beeinträchtigen und damit die ATO-Risiken für Unternehmen erhöhen. Daher ist die Umstellung auf Post-Quanten-Authentifizierung eine entscheidende Aufgabe." Auch die technischen Grundlagen nehmen Gestalt an. Das National Institute of Standards and Technology (NIST) hat die ersten kryptografischen Post-Quanten-Algorithmen standardisiert, Regierungen veröffentlichen Migrationspläne, und Finanzinstitute verlangen in Ausschreibungen für Authentifizierungslösungen zunehmend Funktionen, die für die Post-Quanten-Ära gerüstet sind. Wultra begegnet dieser Herausforderung, indem es Kryptoagilität in seine Authentifizierungstechnologie integriert, sodass Finanzinstitute ihre kryptografischen Mechanismen an veränderte Standards und Sicherheitsanforderungen anpassen können. "Die Post-Quanten-Authentifizierung ist kein spekulatives Thema mehr. Dies wird zunehmend zu einer praktischen Notwendigkeit, da die Signale von Analysten, Aufsichtsbehörden, Kunden sowie Technologieanbietern immer deutlicher in dieselbe Richtung weisen. Die Frage ist nicht mehr, ob Institutionen eine Strategie für die Post-Quanten-Migration benötigen, sondern wie schnell sie eine solche umsetzen können", sagt Petr Dvorák, Geschäftsführer von Wultra. "Genau aus diesem Grund haben wir unsere Authentifizierungslösungen so entwickelt, dass sie kryptoagil sind und Finanzinstitute beim Übergang zur Post-Quanten-Sicherheit unterstützen können." Wultra bietet mehr als 70 Kunden in 25 Ländern Lösungen für Authentifizierung und digitale Identitäten an, darunter Raiffeisen Bank International, Erste Digital sowie OTP Bank. Weitere Informationen finden Sie auf www.wultra.com Haftungsausschluss Gartner Hype Cycle for Digital Identity, 2026, von Zachary Smith und Nayara Sangiorgio, 6. Juli 2026. Gartner spricht keine Empfehlung für in seinen Publikationen dargestellte Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus und rät Technologieanwendern nicht, nur Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Gartner-Veröffentlichungen beruhen auf den Meinungen der Business- und Technology-Insights-Organisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Publikation ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Gartner und Hype Cycle sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen. Medienkontakt (Wultra):

Jana Vavrova

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