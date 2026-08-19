Die Gerresheimer-Aktie verharrt seit Wochen in einer Konsolidierung unmittelbar unterhalb des entscheidenden Widerstands bei 29,56 €. In meiner vorherigen Analyse standen oberhalb von 30 € noch rund +20% Potenzial bis in die Kurszone zwischen 34 und 37 € im Raum. Durch das zwischenzeitliche Schwungholen hat sich diese Ausgangslage sogar verbessert: Vom aktuellen Kurs bei 27,68 € wären bis an den oberen Rand der Zielzone inzwischen mehr als +30% möglich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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