Ein Kunde hat seinen kaputten Laptop zur Reparatur eingeschickt. Zu seiner Verwunderung kam das Gerät nicht nur repariert, sondern auch mit weniger Arbeitsspeicher als zuvor zurück. Was dahintersteckt. Wer ein Gerät zur Reparatur einschickt, hofft vorwiegend eines: dass der Fehler behoben werden und sämtliche Funktionen wiederhergestellt werden können. Das hat auch ein Reddit-User gehofft, als sein Lenovo-Laptop kaputtgegangen ist. Das Gerät stürzte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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