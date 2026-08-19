Die Bestandsübertragung ist in der Maklerbranche ein großes Thema, aus ganz verschiedenen Gründen. Wie kann ein Jungmakler hier eine frische Perspektive einbringen? Ramon Heinze, 2025 im Finale des Awards, hat dafür die Initiative "MaklerZukunft" ins Leben gerufen. Interview mit Ramon Heinze, Vertriebsdirektor bei NWF Finanz ConsultingHi, Ramon, du bist seit einigen Jahren bei NWF als Experte für Bestandsübertragung zuständig - und das in so jungen Jahren. Wie ist das gekommen? Das Thema hat sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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