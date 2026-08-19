DJ AUKTION/Bund stockt 10-jährige Anleihe auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch die im August 2036 fällige Bundesanleihe im Auktionsverfahren aufgestockt. Zugeteilt wurden 3,769 Milliarden Euro. Die Auktion war unterzeichnet. Bei einem Angebotsvolumen von 6 Milliarden Euro belief sich das Bietungsvolumen auf nur 4,334 Milliarden Euro.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion gleichlaufender Titel vom 29. Juli):

=== Emission 3,00-prozentige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2036 Angebotsvolumen 6 Mrd EUR Bietungsvolumen 4,334 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,769 Mrd EUR Marktpflegequote 2,231 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 1,1 (1,1) Durchschnittsrend. 3,26% (3,13%) Wertstellung 21. August 2026 ===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2026 05:53 ET (09:53 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.