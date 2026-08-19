Deutsche Rohstoff AG - ein Rohstoffunternehmen aus Deutschland? Bohrungen, Öl- und Gasförderung in den USA, Beteiligung an einer Rohstoffmine? So was findet sich eher am kanadischen, australischen oder amerikanischen Börsenmarkt - was die Deutsche Rohstoff AG zum Exoten macht. Zum Exoten, der eine extreme Kurssteigerung verzeichnen konnte. Nicht als Hype auf zukünftige Gewinne, sondern durch reale, erzielet Gewinne, die trotz Vervielfachung des Kurses ein KGV von lediglich 4 zur Folge hat. Also klarer Kauf? Solange Trump den Ton angibt, spricht einiges für das Umfeld in dem das Unternehmen tätig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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