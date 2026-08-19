Bernstein Research erhöht das Kursziel für Jungheinrich von 45 auf 47 Euro und bestätigt Outperform. Analyst Philippe Lorrain hat die Q2-Zahlen sowie die jüngsten Übernahmen und Verkäufe in seine Schätzungen eingearbeitet. Bei der Übernahme von All Lift Forklifts sieht er erheblichen Synergiebedarf, damit die Transaktion wertsteigernd wird.
Damit liegt das neue Bernstein-Ziel mehr als 90 % über dem aktuellen Kurs. Daraus resultiert nicht sofort eine neue Kaufempfehlung von unserer Seite. Grund genug für uns aber den Titel nochmals im Detail zu durchleuchten. Unten die Konsenskursziele aller Analysten (Quelle Bloomberg).
Volker Schulz
Redaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe https://www.bernecker.info/
Damit liegt das neue Bernstein-Ziel mehr als 90 % über dem aktuellen Kurs. Daraus resultiert nicht sofort eine neue Kaufempfehlung von unserer Seite. Grund genug für uns aber den Titel nochmals im Detail zu durchleuchten. Unten die Konsenskursziele aller Analysten (Quelle Bloomberg).
Volker Schulz
Redaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe https://www.bernecker.info/
© 2026 Bernecker Börsenbriefe