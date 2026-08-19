Miedzyzdroje, Polen (ots) -Herbstaufenthalte im Aqua Resort Miedzyzdroje mit Rabatt und erweitertes SPA AQUA MEDICA-Angebot mit ästhetischen Behandlungen.Das Aqua Resort in den polnischen Miedzyzdroje hat ein neues Angebot für Personen vorbereitet, die nach der Sommersaison entspannen möchten. Bei einer direkten Buchung des Aufenthalts, beginnend am 30. August, kann man von einem Rabatt von 15 % profitieren. Die Promotion umfasst Familienaufenthalte und Wellnessreisen. Gleichzeitig bietet das Resort neue SPA-Pakete an.Der Herbst an der Ostsee hat auch gesundheitliche Vorteile. Die kühlere Luft und der stärkere Wind erhöhen die Jodkonzentration im küstlichen Aerosol. Regelmäßige Spaziergänge am Meer unterstützen die Funktion des Atmungssystems und helfen, die Immunität aufzubauen. - Immer mehr Gäste wählen bewusst einen nachsaisonalen Aufenthalt am Meer, Komfort und Mikroklima, die eine echte Regeneration begünstigen. Der Herbst und der Reichtum an Jod sind eine gute Zeit, um Miedzyzdroje zu entdecken und sich davon zu überzeugen, dass die Ostsee zu jeder Jahreszeit begeistert, insbesondere da unser Aktionsangebot zu einem Besuch einlädt - schließlich sind es von Berlin nur 2 Stunden Fahrt - ermutigt Krzysztof Kraskowski, Geschäftsführer des Aqua Resorts.Das neue Angebot des Aqua Resorts reagiert auf das wachsende Interesse an Wellnessreisen. Gäste können aus sechs eigens gestalteten Paketen wählen. Von einem eintägigen Entspannungsaufenthalt bis hin zu mehrtägigen Programmen, die Pflegemaßnahmen, Massagen und eine umfassende Regeneration des Körpers verbinden (das Angebot umfasst auch attraktive Rabatte).Die Herbstpromotion umfasst Aufenthalts-Pakete mit SPA-Bereich. Telefonisch oder per E-Mail vorgenommene Buchungen für Aufenthalte, die am 30. August beginnen, sind mit einem 15-prozentigen Rabatt verbunden, sodass die Gäste ihren Aufenthalt am Meer mit einem attraktiveren Preis verbinden können.Das Aqua Resort bleibt eines der größten Ferienanlagen an der polnischen Küste. Neben komfortablen Apartments bietet es einen umfangreichen Wasserpark mit zahlreichen Wasserattraktionen, einen Saunabereich, ein modernes SPA, Restaurants und ein reichhaltiges Animationsprogramm für Kinder. Diese umfassende Infrastruktur sorgt dafür, dass unabhängig vom Wetter jeder Tag des Aufenthalts anders geplant werden kann - aktiv, familiär oder im Rhythmus der ruhigen Entspannung.Personen, die noch einen Urlaub planen, können ebenfalls von der attraktiven Promotion profitieren. Im August gilt bei direkter Buchung das Angebot "7 Übernachtungen zum Preis von 6", wodurch Gäste eine zusätzliche Nacht ohne zusätzliche Kosten erhalten. Dies ist ein Vorschlag für Familien und alle, die ihren Urlaub verlängern und die letzten Wochen des Sommers an der Ostsee nutzen möchten.Detaillierte Informationen: rezerwacja@aqua-resort.plPressekontakt:Magdalena Janczuk-Zdunekbiuroprasowe@prestige.plTel. +48 669984684Original-Content von: Aqua Resort Miedzyzdroje, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181330/6336263