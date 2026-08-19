Stuttgart (ots) -Deutschland hat eine der aufwendigsten und teuersten Fahrausbildungen der Welt, was den Führerschein für viele junge Menschen nur schwer erschwinglich macht. Umso willkommener ist eine Starthilfe von jeweils bis zu 3000 Euro, die Fahranfänger bei der Initiative "Pro Führerschein" gewinnen können.Sie bildet den diesjährigen Schwerpunkt der breit aufgestellten Sicherheitskampagne, die 2021 von auto motor und sport gemeinsam mit zehn weiteren Medienmarken der Motor Presse und des ETM-Verlags 2021 ins Leben gerufen wurde und. Die Initiative "Pro Führerschein" wird von zahlreichen Unternehmen unterstützt: HUK-COBURG, LIQUI MOLY, MAC Jeans, Mazda und SONAX."Fahranfänger sind die am meisten gefährdete Personengruppe im Verkehr - trotz der aufwendigen Fahrausbildung in Deutschland", sagt Michael Pfeiffer, Chefredakteur von auto motor und sport. "Mit unserer Initiative wollen wir mit allen relevanten Akteuren Diskussionen darüber anregen, wie der Erwerb des Führerscheins reformiert werden kann, um ihn erschwinglicher zu machen und zugleich die Fahrsicherheit der Anfänger zu verbessern."Bewährt hat sich bereits, mit dem begleiteten Fahren zu erlauben, dass junge Menschen schon mit 17 Jahren hinter das Steuer und Fahrpraxis sammeln dürfen: "Fahranfänger profitieren sehr davon, auf diese Weise routinierter werden zu können, bevor sie allein unterwegs sind", sagt Pfeiffer. Ein weiteres Element sind Fahrsimulatoren, wie die Besucher der BEST CARS EXPO in Stuttgart im Truck der Initiative "Pro Führerschein" bereits ausprobieren konnten.Die bei Fahranfängern und ihren Eltern auf großes Interesse stoßende Initiative läuft noch weiter bis zum30. November 2026. Teilnehmen kann man unter folgendem Linkhttps://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/pro-fuehrerschein/Die Motor Presse Stuttgart und Hamburg (www.motorpresse.de) sind als führendes Special Interest- und Lifestyle-Medienhaus in Europa mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 15 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert über 30 Zeitschriftentitel, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, Runner's World und weitere, auch digitale Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der Motor Presse Stuttgart und Hamburg sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Kontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133390/6336261