Großsegler kommen wieder in Mode. Dabei profitieren die Segelschiffe von Konzepten aus der Luftfahrt, aber auch vom Spitzensport wie den Regatten America's Cup oder Ocean Race. Jahrhundertelang hielten Segelschiffe den Welthandel in Schwung - bis Dampfmaschinen und Dieselmotoren sie im Laufe des 20. Jahrhunderts verdrängten. Erst in den 2010er-Jahren begannen Idealisten, die Idee vom windgetriebenen Frachter wiederzubeleben - zunächst mit kleinen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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