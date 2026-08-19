Silber für 26 Jahre: Neue Studie zeigt enormes Potenzial

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Silver Mines Limited meldet für das Bowdens Silver Project größere Erzreserven und eine deutlich längere geplante Betriebsdauer. Im Interview erläutert Managing Director Jonathan Battershill, weshalb er die jüngste Korrektur des Silberpreises gelassen betrachtet, welche wirtschaftlichen Eckdaten die neue Machbarkeitsstudie liefert und warum die Entwicklungsgenehmigung nun zum entscheidenden Meilenstein wird.

Silver Mines Limited meldet für das Bowdens Silver Project größere Erzreserven und eine deutlich längere geplante Betriebsdauer. Im Interview erläutert Managing Director Jonathan Battershill, weshalb er die jüngste Korrektur des Silberpreises gelassen betrachtet, welche wirtschaftlichen Eckdaten die neue Machbarkeitsstudie liefert und warum die Entwicklungsgenehmigung nun zum entscheidenden Meilenstein wird.

Seine erste Unze kostete 4,50 USD

Viele Marktteilnehmer seien enttäuscht gewesen, als der Silberpreis nach seinem Anstieg auf rund 120 USD je Unze wieder auf etwa 60 USD zurückgefallen sei. Battershill betrachtet die Entwicklung aus einer langfristigen Perspektive. Gegenüber einem früheren Niveau von rund 25 USD habe sich der Preis mehr als verdoppelt.



Seine persönliche Erfahrung mit dem Edelmetall reiche noch weiter zurück. Battershill berichtete, er habe seine erste Unze Silber 2004 für lediglich 4,50 USD gekauft. Seitdem habe sich der Preis trotz zwischenzeitlicher Rückgänge langfristig deutlich erhöht. Der schnelle Anstieg auf 120 USD sei ungewöhnlich gewesen. Elektrifizierung, Solartechnik und weitere industrielle Anwendungen könnten die Nachfrage nach seiner Einschätzung jedoch langfristig unterstützen.

Reserven steigen auf 93,5 Millionen Unzen

Die neue Machbarkeitsstudie weist für Bowdens eine Erzreserve von 47,9 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 60,8 Gramm Silber je Tonne aus. Darin sind 93,5 Millionen Unzen Silber enthalten, rund 30 Prozent mehr als in der Reserve von 2024.



Die erste Entwicklungsstufe umfasse 29,9 Millionen Tonnen Erz mit 68 Gramm Silber je Tonne und sei auf etwa 16 Jahre ausgelegt. Eine zweite Stufe solle weitere Bereiche der Lagerstätte erschließen und die gesamte Betriebsdauer auf 26 Jahre verlängern. Für diesen späteren Abschnitt liege die Planung bislang auf dem Niveau einer Vormachbarkeitsstudie.

Kosten und Erlöse auf Silber ausgerichtet

Silver Mines veranschlagt die anfänglichen Investitionskosten auf 455 Millionen AUD. Die AISC (All-in Sustaining Costs), eine Kennzahl für die nachhaltigen Gesamtkosten, sollen über die gesamte Betriebsdauer bei rund 23 USD je Unze Silber liegen. In den ersten fünf Jahren erwartet das Unternehmen durchschnittlich 4,7 Millionen Unzen Silber pro Jahr bei AISC von 14,33 USD je Unze.



Bei einem angenommenen Silberpreis von 45 USD je Unze weist die Studie einen undiskontierten Vorsteuerüberschuss von 1,94 Milliarden AUD und einen Kapitalwert vor Steuern von 1,04 Milliarden AUD aus. Battershill betonte, Bowdens sei gezielt als Silberprojekt geplant worden. In den ersten fünf Jahren würden 94 Prozent der Erlöse aus Silber stammen, über die gesamte Laufzeit wären es 91 Prozent. Zink und Blei würden lediglich ergänzende Beiträge liefern.