München (ots) -Die moderne Alpenmetropole Innsbruck, Hauptstadt des Bundeslandes Tirol, ist Schauplatz der neuen Krimi-Reihe "Tiroler Blut": Im Mittelpunkt steht die mehrfache ROMY-Gewinnerin Ursula Strauss als Chefinspektorin Fanny Gruber, dank ihres besonderen Spürsinns die beste Ermittlerin der Stadt. Inszeniert von Matthias Tiefenbacher (Kamera: Hanno Lentz, Drehbuch: Christian Jeltsch), erzählt die deutsch-österreichische Koproduktion von drei Generationen einer Innsbrucker Polizisten-Familie unter einem Dach und deren ganz unterschiedlichem Umgang mit den düsteren Verbrechen, die sie aufzuklären haben.Die ARD zeigt die beiden 90-Minüter "Der erste Schuss" und "Am Abgrund" als Auftakt der neuen Krimi-Reihe "Tiroler Blut" ab 5. und 8. Oktober 2026 in der ARD Mediathek und am 8. und 15. Oktober 2026 jeweils um 20:15 Uhr im Ersten.An der Seite von Ursula Strauss als Fanny Gruber spielen Noah L. Perktold als ihr Sohn Tobi, Allegra Tinnefeld als ihre Tochter Anna, Sven-Eric Bechtolf als ihr Vater Hannes, Kai Ivo Baulitz als ihr Ex-Mann Günther und Alina Fritsch als ihre Kollegin Ruth. In weiteren Rollen sind Marlene Hauser, Aaron Karl, Harald Schrott, Susanne Michel ("Der erste Schuss") sowie Klaus Windisch, Cornelius Obonya, Julia Novohradsky, Marin Leutgeb, Mona Kospach, Zoe Moore ("Am Abgrund") u. v. a. zu sehen."Tiroler Blut" ist eine Koproduktion von filmpool fiction (Produzent: Mathias Lösel) und Rundfilm (Produzentin: Constanze Schumann) für ARD Degeto Film (Redaktion: Katja Kirchen, Christoph Pellander) und ORF (Redaktion: Andrea Bogad-Radatz, Nina Fehrmann-Trautz) mit Unterstützung von FISAplus und Film in Austria (ABA), des FERNSEHFONDS AUSTRIA und der Cine Tirol Film Commission.Weitere Informationen finden Sie im digitalen Pressedossier (https://pressekits.ard.de/tiroler-blut).Fotos unter ARD-foto.de (https://www.ardfoto.de/).Die beiden Filme sind ab sofort für akkreditierte Journalist:innen im Presse-Vorführraum (https://www.ard.de/die-ard/ard-programmdirektion/programmpresse/vorfuehrraum) abrufbar.Pressekontakt:Ingrid Günther, ARD-Programmdirektion, Kommunikation | PRTel.: 089/558944-877, E-Mail: ingrid.guenther@ard.deKerstin Fuchs, ARD Degeto Film Kommunikation und PresseTel.: 0173/5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.deLisa Christeleit, Magic ConnectionTel.: 0176/75878232, E-Mail: lisa.christeleit@magic-connection.deFiliz Kalmuk, Magic ConnectionTel. 01590/6747369, E-Mail: filiz.kalmuk@magic-connection.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6336318