Bonn (ots) -Papst Leo XIV. hat heute (19. August 2026) das Rücktrittsgesuch von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann (Speyer) angenommen. 2002 wurde er Weihbischof im Erzbistum Paderborn, Benedikt XVI. ernannte ihn 2007 zum Bischof von Speyer.Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Heiner Wilmer, hat das Rücktrittsgesuch mit Respekt und Bedauern zur Kenntnis genommen. In einem Brief an Bischof Wiesemann schreibt er: "Für das Bistum Speyer und die Deutsche Bischofskonferenz bedeutet Dein Rücktritt einen großen Verlust. Gleichzeitig empfinde ich Hochachtung vor Deiner Entscheidung, die Du lange im Herzen erwogen hast und die Dir nicht leichtgefallen ist." Wiesemann könne trotz aller Herausforderungen auf eine fruchtbare Zeit im Bistum Speyer zurückschauen, das ihm ein Zuhause geworden sei: "In Deinem Bistum hast Du schwierige Strukturprozesse begleitet und mit all jenen Herausforderungen gekämpft, die uns als Kirche in Deutschland prägen: zurückgehende Mitgliederzahlen, ein voranschreitender Säkularismus und immer wieder das Hinterfragen dessen, was Kirche tut."In dieser Situation sei er bei allem Schweren aber nicht stehengeblieben, sondern habe in seinem Verkündigungsauftrag stets danach gefragt, "wie wir heute Christus in der Öffentlichkeit bezeugen können, wie die Menschenfreundlichkeit Gottes vor Ort in Gemeinden, in den karitativen Einrichtungen, in Schulen und Verbänden, ja bei jedem einzelnen Gläubigen sichtbar und erlebbar wird", schreibt Bischof Wilmer. Er würdigt Bischof Wiesemann als eine Persönlichkeit, der es zuallererst um die Menschen gegangen sei: "Ihnen wolltest Du nahe sein, hast das Gespräch gesucht und Dialoge entwickelt, wo es immer wieder verhärtete Positionen gab. Das war auch Dein theologisches Bemühen: Die Lehre der Kirche und der Theologie in den Erfahrungsschatz des Lebens einzubringen."Bischof Wilmer dankt in seinem Brief Bischof Wiesemann für dessen Verdienste für die Deutsche Bischofskonferenz, "zuletzt als Mitglied der Ökumenekommission und als stellvertretender Vorsitzender der Liturgiekommission. Ich denke aber auch an Dein segensreiches Wirken als Jugendbischof und damit Vorsitzender der Jugendkommission (2011-2016) und als Vorsitzender der Glaubenskommission in der Nachfolge von Kardinal Karl Lehmann (2016-2021). Die Ökumene war Dir immer ein Herzensanliegen, weshalb wir Dir dankbar sind für Deinen Dienst als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) von 2013 bis 2019." Mit großem persönlichen Engagement habe Bischof Wiesemann den Synodalen Weg der Kirche in Deutschland mitgetragen und mit seinen zahlreichen Beiträgen wichtige theologische Impulse im Ringen um den Weg der Kirche in Deutschland gegeben. "Das Thema des sexuellen Missbrauchs hat Dich tief erschüttert - mit Blick auf die Bundesebene, aber auch in Deinem Bistum. Dabei ging es Dir um eine transparente und schonungslose Aufarbeitung. Eindrücklich hast Du dabei das Wohl der Betroffenen sexueller Gewalterfahrung in den Vordergrund gestellt und in diesem Kontext zu Recht Machtstrukturen der Kirche hinterfragt", so Bischof Wilmer. Er fügt in seinem Brief hinzu: "Mit großem Respekt sage ich Dir nochmals meinen Dank. Du wirst uns in der Deutschen Bischofskonferenz ebenso fehlen wie Deinem Bistum Speyer. Mein Gebet begleitet Dich, und für Deinen weiteren Weg und damit neuen Lebensabschnitt wünsche ich Dir viel Kraft, eine stabile Gesundheit und über allem Gottes Segen."Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28823/6336316