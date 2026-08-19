Knapp 10 Bio. Euro liegen auf deutschen Konten - allein 2025 verloren Sparer dort rund 33 Mrd. Euro durch Inflation. Gleichzeitig erwartet die kaufkräftige Zielgruppe zwischen 40 und 65 mehr als ein klassisches Versicherungsportfolio. Für Maklerhäuser kann so eine strategische Wachstumschance entstehen. Ein Beitrag von Martin Berg, Gründer und Geschäftsführer der Berg Finance GmbHDie Risikoaversion der deutschen Sparer ist statistisch belegt. Eine forsa-Erhebung der Gothaer beziffert den Anteil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact