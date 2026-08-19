Auch wenn sich die Temperaturen in Deutschland zuletzt etwas abgekühlt haben, hier wird es zum Abschluss des Sommers noch einmal richtig heiß: Als interessierte Anleger erhalten Sie 15% Rabatt auf das Real-Depot. Für einen Test-Monat zahlen Sie also nur 66,30 Euro. Alternativ können Sie sich das Real-Depot auch gleich für ein ganzes Jahr sichern. Nutzen Sie die letzten Stunden des Summer Specials, um von Anfang an bei den spannendsten Small und Mid Caps dabei zu sein. Die nächsten Transaktionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär