EQS Stimmrechtsmitteilung: Nagarro SE

Nagarro SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



19.08.2026 / 13:25 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Nagarro SE Straße, Hausnr.: Baierbrunner Straße 15 PLZ: 81379 Ort: München

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 9845008396BA67DA9B37

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Vikram Sehgal

Geburtsdatum: 16.05.1971

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Vikram and Anita Sehgal Family Trust; The Sehgal Senior Irrevocable Trust



5. Datum der Schwellenberührung: 14.08.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 3,08 % 0,00 % 3,08 % 12922297 letzte Mitteilung n/a % n/a % n/a % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A3H2200 0 398295 0,00 % 3,08 % Summe 398295 3,08 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Vikram Sehgal % % % Vikram and Anita Sehgal Family Trust; The Sehgal Senior Irrevocable Trust 3,08 % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Der Vikram and Anita Sehgal Family Trust und der The Sehgal Senior Irrevocable Trust sind unmittelbar und mittelbar am vorherigen Aktionär, der StarView Capital Growth Fund, LLC beteiligt. Herr Vikram Sehgal sind über seine beherrschende Stellung und als Begünstigter die Stimmrechtsanteile im Sinne der §§ 33, 34 WpHG zuzurechnen.

Datum

19.08.2026





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