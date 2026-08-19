Original-Research: PNE AG - from First Berlin Equity Research GmbH



19.08.2026 / 13:21 CET/CEST

Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group .

The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PNE AG Company Name: PNE AG ISIN: DE000A0JBPG2 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 19.08.2026 Target price: 10,00 Euro Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: 21.05.2026: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf BUY herauf aber senkt das Kursziel von EUR 12,00 auf EUR 10,00.



Zusammenfassung:

Am 10. August informierte PNE den Markt darüber, dass die Preisvorstellungen potenzieller Käufer von bis zu 100% der PNE-Aktien unter dem damaligen Kursniveau der Aktie (10. August: XETRA: €9,89) lagen. Dies löste einen Ausverkauf aus, und die Aktie verlor an einem einzigen Tag rund 20 % an Wert. Sinkende Marktprämien bei deutschen Ausschreibungen für Onshore-Windkraftanlagen, eine voraussichtliche Verschlechterung des regulatorischen Umfelds (neues EEG und Netzpaket in Deutschland) sowie steigende Finanzierungskosten führen zu schrumpfenden Margen. Wir sind der Ansicht, dass das Drei-Säulen-Geschäftsmodell von PNE (Projektentwicklung, eigene Stromerzeugung und Dienstleistungen) breit genug aufgestellt ist, um den herausfordernden Marktbedingungen zu trotzen. PNE verfügt über eine starke internationale Projektpipeline; das umfangreiche Portfolio an eigenen Anlagen generiert hohe und stabile Cashflows, und das Dienstleistungsgeschäft sorgt für Stabilität. Die Zahlen von PNE für das erste Halbjahr entsprachen ungefähr unseren Prognosen. PNE steigerte das AEBITDA im ersten Halbjahr im Jahresvergleich von €4,7 Mio. auf €27,4 Mio. und bestätigte die Prognose für 2026. Bei unserer überarbeiteten Prognose für die kommenden Jahre haben wir die voraussichtliche Verschlechterung des regulatorischen Umfelds in Deutschland berücksichtigt. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt ein neues Kursziel von €10 (zuvor: €12). Nach dem jüngsten Kursrückgang stufen wir die Aktie von Hinzufügen auf Kaufen hoch (Aufwärtspotenzial: 38%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here: PNE3_GR-2026-08-19_EN



Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News