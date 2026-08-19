Bergisch Gladbach (ots) -Kunden begeistern, Fachkräfte gewinnen, gute Mitarbeiter langfristig binden und gleichzeitig den eigenen Betrieb für die Zukunft aufstellen: Diese Aufgaben gehören heute zum Alltag vieler Handwerksunternehmer. Im Tagesgeschäft bleibt jedoch oft zu wenig Zeit für die Themen, die über den langfristigen Erfolg des Unternehmens entscheiden. Genau hier setzt EVOLUTION Handwerk an. Die neue Initiative unterstützt Handwerksunternehmer dabei, ihren Betrieb langfristig erfolgreich zu führen. Den Auftakt bilden die ersten Erfolgstage Handwerk am 1. und 2. Oktober 2026 auf dem ISOTEC-Campus in Bergisch Gladbach.Initiiert wurde EVOLUTION Handwerk von Horst Becker, Gründer und Geschäftsführer des Sanierungsunternehmens ISOTEC, und seinem Sohn Tino Becker, ebenfalls Geschäftsführer von ISOTEC. Zur ISOTEC-Gruppe gehören heute rund 85 eigenständige Fachbetriebe mit mehr als 150 Standorten und über 1.200 Mitarbeitern in Deutschland, Österreich, Schweiz und auf Mallorca. Horst Becker war 14 Jahre Vizepräsident des Deutschen Franchiseverbands und wurde unter anderem mit dem Franchisegeber-Preis und dem Deutschen Unternehmerpreis der Harvard Clubs of Germany ausgezeichnet. Tino Becker sammelte nach seinem Studium Erfahrungen in der Industrie und baute anschließend den ISOTEC-Standort Köln eigenverantwortlich auf. Gemeinsam sind Vater und Sohn als Speaker auf Wirtschaftsforen zu Gast.Warum EVOLUTION Handwerk entstanden istMehr als drei Jahrzehnte unternehmerische Erfahrung haben Horst Becker gezeigt, worauf es für den langfristigen Erfolg eines Handwerksbetriebs ankommt. Dieses Wissen möchte er heute gemeinsam mit seinem Sohn Tino Becker weitergeben. Dahinter steht eine Überzeugung, die beide mit EVOLUTION Handwerk verbinden: Wirtschaftlicher Erfolg und Menschlichkeit gehören zusammen."Wir haben in den vergangenen 35 Jahren viel richtig gemacht. Und wir haben Fehler gemacht. Beides hat uns weitergebracht", resümiert Horst Becker. "Heute wissen wir vieles, wofür wir damals lange gebraucht haben. Wenn andere Unternehmer davon profitieren und manche Umwege gar nicht erst gehen müssen, freut mich das. Wir möchten dazu beitragen, dass Handwerksunternehmen wirtschaftlich erfolgreich sind und gleichzeitig Orte schaffen, an denen Menschen gerne arbeiten und sich weiterentwickeln. Genau deshalb haben wir EVOLUTION Handwerk gegründet."Vom Handwerkskompass zur PraxisDie unternehmerischen Erfahrungen bilden das Fundament von EVOLUTION Handwerk. Hinzu kommen wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem von Horst Becker initiierten ISOTEC-Handwerkskompass, den die IW Consult, ein Tochterunternehmen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), im Auftrag von ISOTEC erarbeitet hat. Während die Studie 2023 vor allem die Attraktivität des Handwerks sowie seine Stärken und Defizite untersuchte, zeigt die aktuelle Untersuchung, an welchen Stellschrauben Unternehmer ansetzen können, um ihre Betriebe erfolgreicher zu machen. Gute Führung, klare Strukturen und Prozesse, motivierte Mitarbeiter und eine sinnvoll eingesetzte Digitalisierung steigern die Produktivität. Diese wiederum schafft die wirtschaftlichen Voraussetzungen für bessere Gehälter und erhöht die Attraktivität als Arbeitgeber.Dabei geht es um mehr als wirtschaftlichen Erfolg allein. Gute Arbeitsbedingungen und motivierte Mitarbeiter gehören ebenso dazu wie begeisterte Kunden und eine Unternehmenskultur, in der Menschen Verantwortung übernehmen und sich weiterentwickeln. Gleichzeitig sollen Strukturen Unternehmer im Alltag entlasten und ihnen mehr Freiraum für ihre eigentlichen Aufgaben geben.Konkrete Impulse für den eigenen BetriebDie Erfolgstage Handwerk am 1. und 2. Oktober 2026 greifen die Fragen auf, die viele Unternehmer im Alltag beschäftigen: Wie lassen sich gute Mitarbeiter gewinnen und langfristig binden? Wie können Mitarbeiter mehr Verantwortung übernehmen? Welche Strukturen entlasten den Inhaber? Und wie lassen sich Kunden begeistern?Vorträge, Praxisbeispiele und Workshops knüpfen unmittelbar daran an. Das Spektrum reicht von kaufmännischen Prozessen über Vertrieb und Kundenvertrauen bis zu Mitarbeiterführung und -bindung, Recruiting, Positionierung und Social Media. Dabei treffen mehr als 35 Jahre Unternehmenspraxis bei ISOTEC auf die konkreten Herausforderungen der Teilnehmer. Der Austausch mit anderen Handwerksunternehmern ist ebenfalls Teil des Programms. So entstehen Lösungsansätze, die sich auf den eigenen Betrieb übertragen und unmittelbar umsetzen lassen. Am Ende nehmen die Teilnehmer ein individuelles, klar priorisiertes Handlungspaket für ihren Betrieb mit. "Wir möchten Handwerksunternehmern konkrete Impulse für ihren eigenen Betrieb geben. Wir liefern dafür keine Patentrezepte, sondern zeigen, was sich bei uns in der Praxis bewährt hat und was davon auch anderen Unternehmern weiterhelfen kann, sodass der Handwerksunternehmer morgen in seinem Betrieb ganz praktisch in die Umsetzung gehen kann", erläutert Tino Becker.Die Erfolgstage Handwerk sind erst der Anfang. Workshops, Podcasts und weitere Formate sollen Inhaber von Handwerksbetrieben langfristig begleiten und sie bei der Weiterentwicklung ihres Betriebs unterstützen. Der Blick richtet sich dabei über das einzelne Unternehmen hinaus: Je mehr Handwerksbetriebe sich erfolgreich weiterentwickeln, desto attraktiver wird auch das Handwerk insgesamt. Dazu möchte EVOLUTION Handwerk beitragen.Weitere Informationen und Tickets unter www.evolution-handwerk.comPressekontakt:ISOTEC GmbHSandra FrielingsdorfKöttgen-Allee 151456 Bergisch Gladbachmarketing@isotec.de02202 / 95 74 261Unser Podcast - reinhören und mitreden:https://www.isotec-handwerkskompass.deOriginal-Content von: ISOTEC GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54519/6336325