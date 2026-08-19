Am 31. August 2026 setzen sich die Regierungsparteien für eine finale Verhandlungsrunde zur geplanten Reform der betrieblichen Altersvorsorge (ich hatte dir hier berichtet) zusammen. Im September soll sie dann beschlossen werden. Was konkret, muss nach der derzeitigen Begutachtung definiert werden. Ich werde dir zeitnah Details berichten. Was mich doch etwas überrascht: Geht es nach eine aktuellen Studie (der Fachverband der Pensions- und Vorsorgekasse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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