Die Aktie des norwegischen Energieriesen Equinor zieht weiter an und steht vor dem Sprung auf ein neues Allzeithoch. Neben den hohen Ölpreisen spielen dem größten westeuropäischen Gasproduzenten natürlich auch die hohen Gaspreise in Europa voll in die Karten. Diese kletterten heute auf den höchsten Stand seit Beginn des Iran-Kriegs.An der Amsterdamer Börse wurde der maßgebliche TTF-Terminkontrakt mit Lieferung in einem Monat zu 64,60 Euro pro Megawattstunde (MWh) gehandelt - der höchste Wert seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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